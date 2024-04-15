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لبنان
مدير عام الإقتصاد يُطمئن اللبنانيين.. ماذا أعلن عن توافر المواد الغذائية والبنزين؟
Lebanon 24
15-04-2024
|
05:39
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شارك مُدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في قسم من الإجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، اليوم الإثنين، في السرايا.
وجاءت مشاركة أبو حيدر في الإجتماع وذلك نظراً لغياب وزير الإقتصاد أمين سلام بداعي السفر خارج لبنان.
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وفي تصريحٍ له، قال أبي حيدر: "
على مستوى الامن الغذائي، فإنّ الإمدادات متوفرة بشكل كبير والمواد الغذائية متوفرة لثلاثة أشهر، وكذلك بالنسبة الى الطحين فهو متوفر لمدة شهر تقريباً، إضافة الى ان هناك شحنة جديدة ستصل خلال 12 يوماً، وعلى مستوى المحروقات فان مادتي البنزين والمازوت متوافرتان وليس هناك اي مشاكل على مستوى السوق او على مستوى الإمدادات".
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