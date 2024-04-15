مدير عام الإقتصاد يُطمئن اللبنانيين.. ماذا أعلن عن توافر المواد الغذائية والبنزين؟

شارك مُدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في قسم من الإجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، اليوم الإثنين، في السرايا.

وجاءت مشاركة أبو حيدر في الإجتماع وذلك نظراً لغياب وزير الإقتصاد أمين سلام بداعي السفر خارج لبنان.

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