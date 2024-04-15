Advertisement

لبنان

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاربعاء

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1187580-638487827077113345.jpg
Doc-P-1187580-638487827077113345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 17 نيسان 2024، الساعة الواحدة ظهراً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية تصدر عقوبات جديدة تتعلق بالسودان
lebanon 24
15/04/2024 13:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني ردا على سؤال بشأن حظر الحرس الثوري الإيراني: سنبقي الأمر قيد المراجعة
lebanon 24
15/04/2024 13:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: سنفرض المزيد من العقوبات ضد إيران
lebanon 24
15/04/2024 13:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطانية: إذا أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل فإن المملكة المتحدة ستساعد في إسقاطها
lebanon 24
15/04/2024 13:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

هيئة المجلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2024-04-15
06:20 | 2024-04-15
06:00 | 2024-04-15
05:57 | 2024-04-15
05:56 | 2024-04-15
05:39 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24