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لبنان

بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الاربعاء

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:57
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 17 نيسان 2024، الساعة الواحدة ظهراً.
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بري

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