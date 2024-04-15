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لبنان

وزير إسرائيلي يتحدّث عن "الحزب": فشلنا معه

Lebanon 24
15-04-2024 | 05:56
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قال وزير الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية ميكي زوهار، "إن إسرائيل فشلت ضد حماس في 7 تشرين الاول، وفشلت ضدّ "حزب الله"، وستفشل أمام إيران".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن زوهار قوله، إنّ "يجب الردّ على الهجوم الإيراني بطريقة قوية". (عربي 21)
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