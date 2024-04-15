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لبنان

بيان عاجل من "الحزب"... هذا ما فعله بجنود إسرائيليين من لواء "غولاني"

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:20
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: 

"بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدوّ، زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".
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