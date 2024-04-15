Advertisement

لبنان

توقيف سوريّ في ساحة النور في طرابلس

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1187591-638487845054483711.jpg
Doc-P-1187591-638487845054483711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في الامن العام أوقفت السوريّ م.م، في ساحة النور في طرابلس.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاهم التيار والثنائي يفوز بـ "المهندسين".. ومهندسو طرابلس يكسرون الهيمنة
lebanon 24
15/04/2024 19:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شوقي فتفت نقيباً للمهندسين في طرابلس
lebanon 24
15/04/2024 19:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال فرديّ تحوّل إلى إطلاق نار
lebanon 24
15/04/2024 19:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار بالقرب من مرفأ طرابلس وسقوط جريح.. ماذا جرى هناك؟
lebanon 24
15/04/2024 19:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الامن العام

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:19 | 2024-04-15
12:09 | 2024-04-15
12:06 | 2024-04-15
12:00 | 2024-04-15
11:36 | 2024-04-15
11:17 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24