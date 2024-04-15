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لبنان

هكذا علّقت إسرائيل على استهداف "حزب الله" لقوة غولاني اليوم

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:34
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إعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "على نحو استثنائي، أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن حادث وضع العبوات التي أصيب فيه جنود غولاني عند الحدود".
 
وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن "الإنفجار الذي استهدف جنود وحدة غولاني حصل داخل الأراضي اللبنانية بعد محاولة القوات الاسرائيلية العمل على بعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل".
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وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان اليوم، أنه "بعد متابعة دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو، زرع عناصره عددا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح".

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