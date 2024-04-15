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لبنان

كتاب من محافظ بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن.. هذا ما فيه

Lebanon 24
15-04-2024 | 06:46
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وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كتابا جاء فيه: "نأمل الايعاز لمن يلزم ملاحقة أصحاب الدراجات النارية والكهربائية وما يعرف بالـ سكوتر الكهربائية وغيرها، الذين يجولون على أرصفة مدينة بيروت الممتدة من الواجهة البحرية البيال ، وصولاً الى الحمراء والكورنيش البحري الممتد من عين المريسة وصولاً الى الرملة البيضاء، ومتفرعاتها دون ضوابط ويستعملون الأرصفة للقيام بالأعمال البهلوانية والعمل على منعهم من استعمال الأرصفة والمرافق العامة المخصصة للمشاة"، بحسب بيان عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت.
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