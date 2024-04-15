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لبنان
خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-04-2024
|
07:03
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علم "لبنان24" أن وزارة المالية حوّلت إلى مصرف لبنان "فروقات رواتب القطاع العام" عن شهر شباط الماضي، وذلك عملاً بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.
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ولفتت المعلومات إلى أنه اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل، سيكون بإمكان الموظفين والمتقاعدين سحب أموالهم من المصارف.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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