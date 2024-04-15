Advertisement

لبنان

خبرٌ سار يخصّ الرواتب.. ماذا سيجري الأربعاء؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-04-2024 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1187605-638487866755260964.jpeg
Doc-P-1187605-638487866755260964.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أن وزارة المالية حوّلت إلى مصرف لبنان "فروقات رواتب القطاع العام" عن شهر شباط الماضي، وذلك عملاً بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.
Advertisement
ولفتت المعلومات إلى أنه اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل، سيكون بإمكان الموظفين والمتقاعدين سحب أموالهم من المصارف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:19 | 2024-04-15
12:09 | 2024-04-15
12:06 | 2024-04-15
12:00 | 2024-04-15
11:36 | 2024-04-15
11:17 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24