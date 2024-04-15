وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ 19 أيار 2024.

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