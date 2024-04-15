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لبنان

كيف ردّ "حزب الله" على مبادرة "الإعتدال الوطنيّ"؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:22
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ جواب "حزب الله" على مبادرة "الاعتدال الوطنيّ" تمثل بطلب الإستمرار بالمبادرة، وتأكيد حضور الحوار على أن يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
 
 
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