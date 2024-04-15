كيف ردّ "حزب الله" على مبادرة "الإعتدال الوطنيّ"؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ جواب "حزب الله" على مبادرة "الاعتدال الوطنيّ" تمثل بطلب الإستمرار بالمبادرة، وتأكيد حضور الحوار على أن يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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