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لبنان

بري تابع الاوضاع مع سفيرتي الولايات المتحدة الاميركية وكندا ووزير الدفاع

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:43
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان .
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واستقبل بري وزير الدفاع موريس سليم، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها، كما وبحث مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، التطورات في لبنان والمنطقة.

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الأربعاء المقبل الواقع فيه 17 نيسان 2024  الساعة الاولى بعد الظهر.
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