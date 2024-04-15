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لبنان

بعدما أطلق النار على المواطنين في منطقة الصفير.. بيان للجيش يكشف مصيره

Lebanon 24
15-04-2024 | 07:57
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة برجا - الشوف، المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة آخرها بتاريخ ١٤ /٤ /٢٠٢٤، وقد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر. وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر. وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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