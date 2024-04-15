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لبنان

تصنيف جديد للدول من حيث حجم الأسرة.. أي مرتبة احتلّ لبنان؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 08:08
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أظهر إحصاء أجرته مجلة CEOWORLD حول متوسط عدد أفراد الأسرة التي تعيش في منزل واحد، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا التصنيف، وسلطنة عمان الأولى عربياً.


واشارت المجلة الاى انها أجرت تحليلا لترتيبات المعيشة المختلفة في جميع أنحاء العالم، لافتة الى أن متوسط حجم الأسرة في أفغانستان بلغ حوالي 8.04 شخصا، في حين يبلغ متوسط حجم الأسرة في السويد وألمانيا وفنلندا وسويسرا أقل بقليل من شخصين. ومع ذلك، يبلغ المتوسط العالمي حوالي 4.5 شخص لكل أسرة.
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الدول التي احتلت المراتب العشرة الأولي عالمياً من حيث حجم للأسرة لعام 2024 هي:

جمهورية أفريقيا الوسطى بمعدل 8.6
السنغال بمعدل 8.33
غامبيا بمعدل 8.23
أفغانستان بمعدل 8.4
عمان بمعدل 8.2
العراق بمعدل 7.7
جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعدل 7.5
موريتانيا بمعدل 7.4
قطر بمعدل 7.2
الصومال بمعدل 6.9
 
الدول العربية التي أتت في المراتب العشرة الأوائل:

سلطنة عمان بمعدل 8.2
العراق بمعدل 7.7 
قطر بمعدل 7.2 
لبنان (المرتبة 11 عالميا) بمعدل 6.8
المملكة العربية السعودية (14 عالميا) بمعدل 6.8
اليمن (16 عالميا) بمعدل 6.67
الجزائر (17 عالميا) بمعدل 6.4
الإمارات العربية المتحدة (19 عالميا) بمعدل 6.3
الكويت (21 عالميا) بمعدل 6.2
سوريا (30 عالميا) بمعدل 5.8
 
أما الدول التي لديها أصغر حجم عائلات فهي:

السويد بمعدل 1.9
ألمانيا 1.91
فنلندا 1.93
سويسرا 1.97
موناكو 2.2
النرويج وفرنسا 2.22
هولندا 2.23
أنتيغوا وبربودا 2.27
ناورو 2.3
ليتوانيا 2.32

لبنان

عربي-دولي

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