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لبنان

مسؤولٌ إسرائيليّ بارز: الردع انهار عندما سمحنا لـ"الحزب" بالقيام بهذا الأمر

Lebanon 24
15-04-2024 | 08:34
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اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ الردع الإسرائيلي انهار في لبنان، عندما نصب حزب الله خيمته "داخل الأراضي السيادية لإسرائيل".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أضاف لابيد "أن كل ما تبقى من سيّد الأمن نتنياهو، هو قرى من الخراب من بئيري حتى كريات شمونة، وعنف الإرهابيين اليهود الذين خرجوا عن السيطرة، وفقدان كامل للردع الإسرائيلي"، داعياً إلى إزاحة الحكومة الحالية التي "تجلب الخراب لإسرائيل وهي تظن أنها تجلب النفع".
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وأضاف لابيد في هجومه المباشر على نتنياهو: "إذا كان نتنياهو قد عمل كل هذه السنوات على القضية الإيرانية، فكيف أصبحت إيران دولة على عتبة نووية، وكيف أرسلت مئات الطائرات من دون طيار؟". (الميادين)
 
 
 

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