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لبنان

بشأن الرواتب.. هذا ما أعلنته وزارة المالية

Lebanon 24
15-04-2024 | 09:09
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، أن "الوزارة حوّلت إلى مصرف لبنان، فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي". 
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ولفت المكتب الاعلامي إلى أنه اعتبارا من "يوم بعد غد الأربعاء، سيكون بالامكان سحب المستحقات كل من مصرفه المعتمد".
 
وكان "لبنان24"، قد أفاد في وقت سابق أن "المالية"، حوّلت إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وللمزيد من التفاصيل إضغط هنا:
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