بالصورة حادث سير بين 4 سيارات... هل من إصابات؟

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن تصادم بين 4 مركبات على طريق عاريا صعودا.

وأضافت أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات.

وأشارت إلى أنّ الحادث تسبّب بزحمة سير في المحلة.