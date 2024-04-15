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لبنان

بالصورة حادث سير بين 4 سيارات... هل من إصابات؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 09:33
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن تصادم بين 4 مركبات على طريق عاريا صعودا.
 
 
وأضافت أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات.
 
 
وأشارت إلى أنّ الحادث تسبّب بزحمة سير في المحلة.
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