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لبنان

سليم التقى شرف الدين.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-04-2024 | 09:37
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وتم التشاور في الأوضاع العامة في البلاد.
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لبنان

شرف الدين

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