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لبنان

قرار لمحافظ الشمال بشأن النازحين السوريين.. هذا ما طلبه بموجبه

Lebanon 24
15-04-2024 | 09:40
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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، قرارا طلب فيه من البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات، ضبط تحركات النازحين السوريين واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لازالة كافة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة.
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وجاء في نص القرار:

"عطفا على التعاميم السابقة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات لا سيما التعميم رقم ٤٢ / ص.م. تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢ والتعميم رقم ٧٤ / ص. م تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ ، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ ،

وحرصا على المصلحة العامة، يطلب من جانب القائمقامين، كل فيما خصه، التعميم على البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات التقيد بما يلي:

أولا: منع أي تجمعات للنازحين السوريين والعمل على ضبط تحركاتهم والابلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة ليُصار الى اجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى بحقهم.

ثانيا: التأكيد على اجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم بالسرعة القصوى كما والعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بشأنهم بشكل دوري ومستمر.

ثالثا: اتخاذ القرارات الفورية اللازمة لازالة كافة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة والخاصة والبنى التحية وطلب المؤازرة عند الضرورة.

رابعا: منع بشكل تام على النازحين السوريين قيادة السيارات الخصوصية والعمومية غير المرخصة تحت طائلة المصادرة والحجز.

خامسا: منع سير الدراجات النارية غير المرخصة بشكل مطبق وضبطها ومصادرتها، كما ومنع التجول بشكل كامل لكافة النازحين السوريين بعد الساعة الثامنة ليلا ولغاية السادسة صباحا.

سادسا: التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التجارية التي تستثمر ضمن نطاق البلدي من قبل السوريين دون حيازتهم التراخيص اللازمة وتنظيم محاضر ضبط بحق بحقهم وانذارهم بوجوب الاقفال الفوري وفي حال عدم الاستجابة الافادة عنها لاقفالها بالشمع الاحمر واحالة المخالفين على القضاء المختص وايداعنا نسخا عن محاضر الضبط والاجراءات المتخذة بهذا الخصوص".
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