قصف إسرائيليّ عنيف جدّاً وسماع أصوات إنفجارات... هكذا يبدو الوضع في الجنوب الآن

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزل مؤلف من 3 طوابق، في بلدة مجدلزون الجنوبيّة، ما أدّى إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

كذلك، استهدف العدوّ الإسرائيليّ المنطقة الواقعة بين بلدتيّ رميش وعين ابل بالقذائف المدفعيّة.

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كما تعرّضت أطراف بلدة حانين لقصف مدفعيّ عنيف، إضافة إلى أطراف بلدة عيتا الشعب.

إلى ذلك، أغار طيران العدوّ على الأطراف الشرقية لحولا، وعلى بئر المصلبيات في البلدة.

أمّا في داخل فلسطين المحتلة، فأفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات إنفجارات في منطقة قريبة من مستعمرة يفتاح المقابلة لبلدة بليدا.