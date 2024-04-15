Advertisement

لبنان

"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1187680-638488020806987322.jpg
Doc-P-1187680-638488020806987322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، إستمرار إلغاء رحلاتها إلى طهران وبيروت حتى يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان يوم غد الثلاثاء.
Advertisement
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم باستمرار بتقييم الوضع الأمني في الشرق الأوسط وعلى اتصال وثيق مع السلطات.

وكانت الشركة قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من طهران واليها حتى 18 نيسان ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:06 | 2024-04-15
14:58 | 2024-04-15
14:50 | 2024-04-15
14:26 | 2024-04-15
14:00 | 2024-04-15
13:53 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24