"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الإثنين، إستمرار إلغاء رحلاتها إلى طهران وبيروت حتى يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان يوم غد الثلاثاء.

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وأشارت الشركة إلى أنها تقوم باستمرار بتقييم الوضع الأمني في الشرق الأوسط وعلى اتصال وثيق مع السلطات.



وكانت الشركة قالت بالفعل يوم الجمعة إنها ستعلق رحلاتها من طهران واليها حتى 18 نيسان ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.