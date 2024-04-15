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لبنان

جعجع: جريمة مقتل باسكال سليمان سياسيّة حتى إثبات العكس

Lebanon 24
15-04-2024 | 11:36
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أعلنت النائب ستريدا جعجع، اليوم الإثنين، أنَّ التحقيقات في جريمة مقتل مسؤول "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان لم تنتهِ بعد، مشيرة إلى أن "القوات" تعتبر الحادثة سياسيّة حتى إثبات العكس.
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كلامُ جعجع جاء عقب لقائها وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي إذ قالت: "بغض النظر عن جريمة باسكال سليمان، فإنّ وجود السوريين في لبنان اليوم يشكل مشكلة كبيرة ووضعنا الاقتصادي لا يحتمل".

وحول أزمة النازحين السوريين في لبنان، قالت جعجع: "شكرنا مولوي على موقفه وتمنينا منه التعميم على رؤساء البلديات في لبنان تنفيذ التعاميم الخاصة بالوجود السوري".
 
 
 

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