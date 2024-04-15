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لبنان

حركة كثيفة للطائرات عند حدود لبنان.. هذا ما سيحدث غداً!

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه سيجري مناورة عسكرية يوم غدٍ الثلاثاء في منطقة الجليل المحاذية للبنان على أن تستمرّ حتى فترة الظهر.
 
وذكر جيش العدو أنّ حركة الطائرات ستكون كثيفة، فيما ستشارك قوات كثيفة من الجيش مع المركبات العسكرية.
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