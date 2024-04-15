إنفجارات داخل تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.. ماذا حصل هناك؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية عند الساعة 5.45، معلنًا إصابته ‏إصابة ‏مباشرة.‏

Advertisement