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لبنان

إنفجارات داخل تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 12:09
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية عند الساعة 5.45، معلنًا إصابته ‏إصابة ‏مباشرة.‏
 
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كذلك، نفذ "حزب الله" عملية أخرى ضدّ موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، مشيراً إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 6.40 باستخدام الأسلحة الصاروخيّة. 
 
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