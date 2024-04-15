Advertisement

لبنان

"ثمن مقبوض" بين التيار والثنائي".. تغريدة لافتة لأحد النواب

Lebanon 24
15-04-2024 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1187731-638488101483102406.jpg
Doc-P-1187731-638488101483102406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "إكس" قائلاً: "هل سيدفع  التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي؟ المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء المكتب التربوي: التيار لا يهتز على الرغم من العواصف ونكمل بإيماننا بقضيتنا وبلبنان
lebanon 24
16/04/2024 01:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تتحالف "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"؟
lebanon 24
16/04/2024 01:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نقف إلى جانب كلّ لبنانيّ وتحديداً مع المقاومة لحماية لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
16/04/2024 01:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: لبنان بلدٌ لا يبنى من دون مصالحة ومحاورة
lebanon 24
16/04/2024 01:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2024-04-15
17:30 | 2024-04-15
17:00 | 2024-04-15
16:55 | 2024-04-15
16:42 | 2024-04-15
16:31 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24