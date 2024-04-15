"ثمن مقبوض" بين التيار والثنائي".. تغريدة لافتة لأحد النواب

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "إكس" قائلاً: "هل سيدفع التيار ثمن 3000 صوت من الثنائي لمرشحه في نقابة المهندسين بتأمين نصاب جلسة تأجيل الانتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي؟ المرحلة المقبلة ستكشف عن الثمن المقبوض".

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