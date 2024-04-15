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لبنان

حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2024 | 13:53
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اندلعَ حريقٌ كبير داخل مبنى في محلة تل الخياط - بيروت، وقد التهمت النيران الطابقين الرابع والخامس في المكان.
 
وعلى الفور، هرعت عناصر فوج إطفاء بيروت لمساعدة المحتجزين في المبنى وإخماد النيران.
 
بدورها، طلبت القوى الأمنيّة من المواطنين الإبتعاد عن مكان الحريق وإخلائه من أجل تسهيل عمل فرق الإطفاء والإسعاف.
 
إلى ذلك، قال مصادر في الدفاع المدني لـ"لبنان24" إنه تمت السيطرة على النيران وذلك بجهود مشتركة مع فوج الإطفاء.
 
ولفتت المصادر إلى أن الإصابات طفيفة جراء الحريق، وقد اقتصرت على حالتي اختناق خفيف، الأولى لطفل والثانية لشخص مصاب بالربو، وقد عمل الصليب الأحمر على إسعافهما. 
 
 
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