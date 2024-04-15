لهؤلاء في لبنان.. أموال بالدولار والتحويلات مستمرّة!

عُلِم أنّ تقديمات وكالة "الأونروا" في لبنان المعنية باللاجئين الفلسطينيين لم تتراجع على الصعيدين المالي والطبي خلال الآونة الأخيرة وذلك رغم عمليات تضييق التمويل التي طالت الوكالة مؤخراً إبان حرب غزة.

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