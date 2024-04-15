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لبنان

لهؤلاء في لبنان.. أموال بالدولار والتحويلات مستمرّة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-04-2024 | 14:50
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عُلِم أنّ تقديمات وكالة "الأونروا" في لبنان المعنية باللاجئين الفلسطينيين لم تتراجع على الصعيدين المالي والطبي خلال الآونة الأخيرة وذلك رغم عمليات تضييق التمويل التي طالت الوكالة مؤخراً إبان حرب غزة.
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وذكرت المعلومات أنّ تقديمات الوكالة ما زالت على حالها بالنسبة للمُستفيدين منها، كما أنَّ التحويلات والأموال التي يحصلُ على اللاجئون ما زالت بالدولار وبقيمتها الفعلية المنصوص عليها مُسبقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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