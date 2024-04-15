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لبنان

3 خيارات "رئاسية" في لبنان.. أحد النواب يتحدث عنها

Lebanon 24
15-04-2024 | 14:26
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كتب رئيس تيار "الكرامة" فيصل كرامي، عبر منصة "اكس" قائلاً: "أمامنا 3 خيارات: الخيار الاول هو ان نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة وهذا الخيار لن ينجح بفعل الموزاييك في المجلس النيابي، ‏والخيار الثاني هو العودة الى اجراء الحوار كما طرحه الرئيس نبيه بري ينتج توافقاً على اسم الرئيس، واذا لم ينجح هذا الخيار، ‏فإننا لن نجد امامنا سوى الخيار الثالث المتمثّل باجراء انتخابات نيابية مبكرة مع تعديل قانون الانتخابات كي لا يستمر فرز المواطنين طائفياً".
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