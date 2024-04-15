ما جديد حادثة حريق تلة الخياط؟ هذه آخر المعطيات بشأنه

أصدر "فوج إطفاء بيروت" بياناً، مساء اليوم الإثنين، أعلن فيه السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل "مبنى البارعة" في منطقة تلة الخيّاط - بيروت.

ولفت البيان إلى أنّ عمليات السيطرة على الحريق جاءت بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني، فيما شاركت فرق الصليب الأحمر بعمليات الإسعاف.

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وكشف "فوج إطفاء بيروت" أن الحريق بدأ من الطابق السابع وامتدّ نزولاً إلى الطوابق السفلية وصعوداً إلى الطوابق العلوية، مشيراً إلى أنه تمّت السيطرة عليه وإنقاذ محتجزين كانوا علقوا في المبنى نتيجة تصاعد الدخان واللهب.

وإثر ذلك، بوشرت عمليات تبريد وتأمين المبنى لعدم حصول أي مضاعفات جراء النيران التي اندلعت.