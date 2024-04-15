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لبنان

"اللجنة الخماسية" تستأنف نشاطها.. وهذه خارطة تحركاتها بدءاً من الغد

Lebanon 24
15-04-2024 | 16:31
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ذكرت قناة الـ"NBN"، مساء اليوم الإثنين، أن تحرّك اللجنة الخماسية المعنيّة بالملف الرئاسي اللبناني، سيكون متسماً بزخمٍ كبير ويعكس تفاهماً بين الدول الممثلة فيها لحثّ اللبنانيين بشكلٍ أكبر على الإسراع بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
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وأشارت القناة إلى أنّ اللقاءات التي سيجريها سفراء اللجنة في بيروت، ستتزامنُ مع جولة يقوم بها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان على دول الخماسية، وستكون البداية من واشنطن.
بدورها، قالت قناة الـ"LBCI" أنّ اللجنة الخماسية ستعاود اجتماعاتها يومٍ غد الثلاثاء، على أن يكون يُعقد لقاء خلال الساعات المقبلة عند السفير المصري علاء موسى.
كذلك، من المُقرر أن تلتقي اللجنة يوم الأربعاء رئيس تيار المرده سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل.
 
 
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