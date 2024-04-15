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لبنان

تحديد خيارات

Lebanon 24
15-04-2024 | 17:00
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ما يزال حزب بارز، يقع في تحديد خياراته بين توجيهين: الأول عدم إفساح المجال أمام قوى مناوئة للتقدّم، والثاني الحفاظ على صلة قوية مع جهات حليفة، على الرغم من الخلافات أو التباينات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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