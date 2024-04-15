صدفة أو نتيجة؟

لم يُعرف ما إذا كان اللقاء بين رئيس تيار "متموضع" وشخصية مارونية مناوئة لخطه، تمَّ صدفة أم نتيجة اتصالات مسبقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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