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لبنان
صدفة أو نتيجة؟
Lebanon 24
15-04-2024
|
17:30
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لم يُعرف ما إذا كان اللقاء بين رئيس تيار "متموضع" وشخصية مارونية مناوئة لخطه، تمَّ صدفة أم نتيجة اتصالات مسبقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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