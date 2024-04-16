في طرابلس.. احتراق سيارة فجراً

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شب حريق داخل سيارة فجر اليوم على طريق رفاعية - طرابلس ما ادى الى اشتعالها بالكامل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت فرق الدفاع المدني على اخمادها لاحقاً وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.ورجحت المصادر ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي.