زحمة سير خانقة.. تجنبوا هذه الطرقات

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أفادت غرفة التحكم المروري الى ان حركة مرور كثيفة تسجل من جسر فؤاد شهاب جونية باتجاه ذوق مكايل بسبب حادث مروري.كما تسجل حركة مرور كثيفة من جسر العدلية باتجاه اوتيل ديو وعلى شارع مار متر باتجاه ساسين الاشرفية ومن الضبيه باتجاه جل الديب حتى الزلقا ومن الدورة حتى الكرنتينا.كما تسجل حركة مرور ناشطة من جسر خلدة باتجاه الشويفات وكثيفة عند مفرق الكفاءات الحدث، ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي وعلى طريق بشامون باتجاه جسر خلدةوتشهد طريق المنصورية نزولا باتجاه المكلس حركة سير ناشطة، ومن قصقص باتجاه البربير راس النبع بيروت.