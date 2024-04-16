Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة.. تجنبوا هذه الطرقات

Lebanon 24
16-04-2024 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1187877-638488507092862051.jpg
Doc-P-1187877-638488507092862051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري الى ان حركة مرور كثيفة تسجل من  جسر فؤاد شهاب جونية باتجاه ذوق مكايل بسبب حادث مروري.
كما تسجل حركة مرور كثيفة من جسر العدلية باتجاه اوتيل ديو وعلى شارع مار متر باتجاه ساسين الاشرفية ومن الضبيه باتجاه جل الديب حتى الزلقا ومن الدورة حتى الكرنتينا.
Advertisement
كما تسجل حركة مرور ناشطة من جسر خلدة باتجاه الشويفات وكثيفة عند مفرق الكفاءات الحدث، ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي وعلى طريق بشامون باتجاه جسر خلدة
وتشهد طريق المنصورية نزولا باتجاه المكلس حركة سير ناشطة، ومن قصقص باتجاه البربير راس النبع بيروت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2024-04-16
04:12 | 2024-04-16
04:07 | 2024-04-16
04:02 | 2024-04-16
04:00 | 2024-04-16
03:39 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24