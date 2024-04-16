سلسلة قرارات بشأن النازحين في لقاء السرايا التشاوري واستئناف تحرك الخماسية الاستطلاعي

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قفزت أزمة النازحين السوريين إلى صدارة الاهتمام، في وقت بقيت جبهة الجنوب مشتعلة وسط تطوّر نوعي تمثل بكمين نفّذه حزب الله بدورية إسرائيلية من لواء جولاني على الحدود اللبنانية الجنوبية.وقد أثار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزراء في السرايا أمس ملف النازحين السوريين، خلال لقاء تشاوري اوصى بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة، والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين، للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النازحين السوريين.وقد أبلغ رئيس الحكومة الوزراء ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة في 26 الحالي.في المقابل، تستعد لجنة "سفراء الخماسية" لاستئناف اجتماعاتها من دارة السفير المصري علاء موسى اليوم في حضور تكتل "التوافق الوطني"، توازيا مع عودة تحرك كتلة "الاعتدال الوطني"، من دون الرهان على نتائج سريعة لتحركها.وتفيد المعلومات ان السفير المصري سيستضيف ظهر اليوم في دار سكنه في دوحة الحص، اجتماعا لسفراء "الخماسية"، على ان يزور السفراء بنشعي غدا للإجتماع برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ، وتزور في اليوم ذاته رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل. كما يلتقي وفد "الخماسية" نواب كتلة الوفاء للمقاومة من دون مشاركة السفيرة الأميركية والسفير السعودي. وستجتمع "الخماسية" خلال الأيام المقبلة برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بغياب السفيرة الأميركية.وبحسب أحد المراجع السياسية "فان سفراء الخماسية سيستأنفون تحرّكهم من النقطة التي انتهوا إليها قبل الأعياد، أي القيام بجولات استطلاعية لمواقف الكتل النيابية والأطراف السياسية، علماً أن هذه المواقف باتت شديدة الوضوح".أضاف المرجع "أن السفراء قالوا انّ مهمّتهم مقتصرة على السعي الى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، ما يعني انّ مهمّتهم محدّدة، والكرة في ملعب اللبنانيين، ونأمل بالتالي أن يتمكنوا من تحقيق خرق، ينجحون من خلاله في اقناع الاطراف في الجلوس على طاولة الحوار للتفاهم على رئيس للجمهورية، او على خيارات رئاسية، ننزل بعدها الى مجلس النواب وننتخب الرئيس، ولكن مع الاسف، الجو الداخلي لا يشجّع على التفاؤل".تشريعيا، بوشرت الاجراءات التنفيذية لارجاء الانتخابات البلدية عبر دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع غدا، تحضيرا للجلسة التشريعية المرتقبة، بالتوازي مع تحضير اقتراح قانون للتمديد للبلديات .في هذا الوقت مضت الحكومة في الخطوات العملانية للانتخابات البلدية، حيث وقّع وزير الداخلية قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ ١٩ ايار 2024.