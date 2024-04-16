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لبنان

فاجعة تهز المية ومية.. جثة مقطعة ومرمية

Lebanon 24
16-04-2024 | 01:05
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عثر مساء امس على جثة إمرأة في العقد الرابع من عمرها مقطعة أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة المية ومية شرق صيدا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، أنّه وأثناء قيام احد المواطنين بفلاحة أرضه فوجئ بثياب وأشلاء بشرية فقام على إثرها بإبلاغ القوى الأمنية، ليتبين ان الجثة تعود لزوجة أحد عناصر الشرطة البلدية سابقا المدعو ج.ج وهي اميركية الجنسية وكانت قد اختفت منذ فترة وادعى زوجها أنها سافرت.
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وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات  حيث تبين ان  الجثة هي زوجة  المدعو ج.ج وكانت قد اختفت منذ فترة وكان زوجها قد ادعى أنها سافرت خارج البلاد. وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم توقيف الزوج الذي اعترف عند التحقيق معه بأنه قام بقتلها بالرصاص اولا ومن ثم قام بتقطيع جثتها الى ثلاث قطع وعمد الى دفن القطع في انحاء مختلفة من حديقة المنزل .

وتم تكليف الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة المقطعة كما وتم نقلها الى مستشفى صيدا الحكومي. 
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