طيران استطلاعي من نوع جديد في الجنوب.. والعدو يطلق القنابل المضيئة

اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا صباح اليوم.

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كما حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، كما شهدت سماء الجنوب طيرانا استطلاعيا من انواع جديدة غير معتادة من بداية الاحداث.وبعد ليل ساخن أغار خلاله العدو على منزل من ثلاث طبقات في بلدة حانين ما ادى الى تدميره كاملًا مع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف وإلحاق أضرار بعدد من السيارات، كما واطلقت مواقع العدو المتاخمة لجبل اللبونة رشقات نارية ثقيلة بإتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة. (الوكالة الوطنية للإعلام)