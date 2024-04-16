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لفت مصدر نيابي معارض الى أن نتيجة إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت أكدت المؤكد لدى المعارضة، حيث ترجمت زيارة النائب غسان عطالله موفداً من النائب جبران باسيل الى الرئيس بري على أرض الواقع.وفي التفاصيل التي اوردها المصدر، فإن إتفاقا سياسيا حصل خلال هذه الزيارة، إذ عرض عطالله على الرئيس بري مقايضة واضحة يلتزم فيها الطرفان، وتقضي بأن يجهد "الثنائي" بكل ما لديه من قوة لإيصال نقيب للمهندسين ينتمي لـ"التيار الوطني الحر" في مقابل أن يقوم "تكتل لبنان القوي" بتغطية جلسة تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية من الناحية العددية والميثاقية ، وهذا ما سيحصل إذا إلتزم الطرفان بالإتفاق، ففادي حنا أصبح نقيباً للمهندسين، والأربعاء سوف تحدد جلسة التمديد ، وسيلتزم "التيار" بتغطية التمديد.وتفيد مصادر إعلامية "ان ستة اجتماعات عقدت بين بري وعطالله على مدى اربعة أشهر ساعدت في توضيح الكثير من المسائل العالقة، وأنّ انتخابات نقابة المهندسين جاءت في سياق عمل طويل أحيط بالكتمان، تقصد بري إظهاره حديثاً بالنظر إلى جديته ونتيجة لتراكم البحث المتواصل منذ أشهر عدة".في المقابل، تطرح اوساط مطلعة السؤال عن امكان تطوير هذا النموذج في العلاقة بين الطرفين لإنتاج توافق على رئيس للجمهورية، خصوصاً أن قاسمهما المشترك "حليف مشترك".