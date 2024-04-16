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لبنان

أزمة إسمنت في الافق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2024 | 01:45
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نبّه مصدر صناعي رفيع الى "أن أزمة إسمنت تلوح في الأفق، وأن طلائعها سوف تظهر في الأسابيع المقبلة  كون الكميات المتبقية لدى المعامل في مستودعاتها شارفت على الإنتهاء، بالرغم من أن الأسواق خفيفة هذه الفترة لعدة أسباب ومنها قلة ورش البناء" .
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المصدر اعتبر "أن إشكالية الإنتاج لا تزال على حالها بإعتبار ان الشروط الموضوعة من وزارة البيئة على المعامل لإعادة الإنتاج صعب تحقيقها وخاصةً في بند التعويض البيئي الذي سيرتب أعباء مالية على المعامل لا يعرف حتى الآن حجمها".
المصدر ختم أنه "سيتم التواصل مجدداً مع الجهات المعنية من أجل إيجاد تسوية بين الطرفين ليصار الى العودة الى الإنتاج".

المصدر: لبنان 24

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