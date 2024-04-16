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لبنان

هذا ما كشفته حملات أمنية حصلت مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2024 | 03:15
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رُصدت مؤخراً حركة لدى جهات رسمية تهدف للإستفسار عمّا إذا كانت هناك إمكانية للحصول على رخص سلاح جديدة.
مصدر أمني قال إنه لا يمكن الحصول الآن على تلك الرخص الجديدة بعدما تمّ تجميدها إلا في حالات استثنائية، موضحاً أن بعض الحملات الأمنية التي حصلت مؤخراً دفعت بالمواطنين الذين لديهم أسلحة فردية غير مرخص لها إلى عدم حملها في السيارات خوفاً من مصادرتها وتجنباً للتوقيف.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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