Advertisement

لبنان

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول

Lebanon 24
16-04-2024 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1187901-638488552042306982.jpg
Doc-P-1187901-638488552042306982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانيّة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 6000 ليرة، وتراجع سعر قارورة الغاز 8000 ليرة.


وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:



- بنزين 95 أوكتان: 1,767,000 ليرة.
Advertisement

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,805,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1,568,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 927,000 ليرة.


لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2024-04-16
04:12 | 2024-04-16
04:07 | 2024-04-16
04:02 | 2024-04-16
04:00 | 2024-04-16
03:39 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24