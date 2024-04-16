ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول

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ارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانيّة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 6000 ليرة، وتراجع سعر قارورة الغاز 8000 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:- بنزين 95 أوكتان: 1,767,000 ليرة.-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,805,000 ليرة.-صفيحة المازوت: 1,568,000 ليرة.-قارورة الغاز: 927,000 ليرة.