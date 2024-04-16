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لبنان

المطران مراد زار دير مار يوسف للآباء اللعازريين

Lebanon 24
16-04-2024 | 02:31
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زار رئيس اللجنة الأسقفية للحوار "المسيحي- الإسلامي" في لبنان المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، النائب البطريركي العام على أبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك المطران مار ماتياس شارل مراد دير مار يوسف للآباء اللعازريين في مجدليا قضاء زغرتا، يرافقه مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان المونسيور عبدو أبو كسم. كان في استقبالهم رئيس الدير المستشار الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق الأب طوني فياض والأب بولا نعيم اللعازري من جمهورية مصر العربية، في حضور رئيس لجنة الإعلام المركزية في المرشدية العامة للسجون في لبنان والملحق الإعلامي في الوادي المقدس مستشار العلاقات العامة والإعلام في جهاز شبيبة كاريتاس لبنان الصحافي جوزاف إبراهيم محفوض. 
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ورحب الأب فياض بالمطران مراد معبراً عن سروره بهذه الزيارة "المباركة والمفعمة بالمحبة والإيمان والسلام"، مثنياً على دوره "من أجل الحوار والتواصل والتقارب ومد الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني مسيحيين ومسلمين"، مؤكداً أن "المطران مراد من أحبار الكنيسة الكاثوليكية المميزين". 

كما رحب بالمونسنيور أبو كسم منوهاً بدوره "الاعلامي والكنسي في هذه الظروف الإستثنائية الصعبة والدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان". أخيراً شكر المطران مراد الأب الرئيس فياض ورهبان الدير على حفاوة الإستقبال، منوهاً "بعملهم الرسولي والكنسي في هذه البقعة الجغرافيا من الوطن"، مؤكداً أهمية "دور الآباء اللعازريين في الرسالات خصوصاً هذا الدير العريق والمبارك لما له من رمزية في هذه المنطقة التي تقع بين طرابلس وزغرتا".
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