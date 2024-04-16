24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة كفرحزير البيئية تحذّر: لنقل شركات مصانع الترابه إلى خارج القرى
Lebanon 24
16-04-2024
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، ان "شركات الترابة قد عرضت مصانعها ومقالعها واملاكها للبيع كما بلغنا، وذلك بعد عشرات السنين من تدمير منطقة الكورة واغتيال اهلها"، وحذرت في بيان، أي "جهة تشتري هذه المصانع بهدف استمرار تشغيلها ، انها تستمر في ارتكاب مجازر الابادة الجماعية لاهل الكورة والشمال وسنمنعها من ذلك لان وجود هذه المصانع ومقالعها على اجمل شاطىء في الشرق، وفوق اهم مياه جوفية في لبنان وفي الاراضي المصنفة لبناء الفلل والقصور وبين البيوت والقرى، هو مجزرة ابادة لسكان هذه القرى التي تحولت الى منطقة موبوءة بالسرطان وامراض القلب والربو ومسرح لدمار شامل بيئي وزراعي ومناخي منقطع النظير".
Advertisement
تابعت:"نذكر بان على شركات الترابة مليارات الدولارات من الرسوم البلدية والمالية ومن حقوق العمال الحاليين والسابقين، ومن رسوم تشويه البيئة ومن التعويضات لاسر شهداء مجزرة السرطان وامراض القلب والربو في الكورة، ومن فرق سعر الاسمنت الذي باعته للشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم مقارنة بكلفته القليلة نتيجة المخالفات والجرائم البيئية والخروج على جميع القوانين، ومن سيشتري هذه المصانع سيتحمل هذه الاعباء جميعا وسيرث ورثة مميتة لا يستطيع احد ان يتحملها".
وختمت:"لهذا، فاننا نعلن ان بيع هذه المصانع القاتلة او استيراد الكلينكر كما بدأت تفعل لن يحل المشكلة، بل الحل الوحيد هو اعتقال اصحابها ومحاكمتهم بموجب قوانين الابادة الجماعية والدمار الشامل واعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم والضرائب والسماح باستيراده وكسر الاحتكار، ونقل هذه المصانع والمقالع الخارجة على جميع القوانين اللبنانية الى مكان بعيد عن القرى التى اغتالت شبابها واطفالها واقفلت معظم بيوتها في اعتداء همجي بربري تغلب على كل مجازر الحقد والارهاب عبر التاريخ".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
Lebanon 24
"إلغاء كل الرحلات الجوية إلى بيروت".. شركة طيران تصدر بياناً جديداً
11:17 | 2024-04-15
15/04/2024 11:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها كثيراً... ملكة جمال لبنان تنشر صوراً برفقة إبنها هكذا أصبحت
07:48 | 2024-04-15
15/04/2024 07:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات تطال ميريام فارس... ارتدت فستاناً جريئاً خلال حفلها (فيديو)
09:30 | 2024-04-15
15/04/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
Lebanon 24
بالفيديو توتّر كبير أمام مستشفى والجيش تدخّل... ما الذي جرى؟
09:10 | 2024-04-15
15/04/2024 09:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
Lebanon 24
حريقٌ كبير داخل مبنى في بيروت.. النيران تحتجز السكان! (فيديو)
13:53 | 2024-04-15
15/04/2024 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:22 | 2024-04-16
بري إستقبل البطريرك ميناسيان ووزيري الشباب والرياضة في مصر ولبنان
07:15 | 2024-04-16
بيرم بحث وحبيش في المستجدات الراهنة
07:02 | 2024-04-16
مأساة في الضنية.. هكذا خسر الشاب علي حياته (صورة)
07:02 | 2024-04-16
هذا ما بحثته لجنة الإدارة اليوم
07:00 | 2024-04-16
الجيش يكشف: هذه حصيلة التدابير الأمنية خلال آذار
06:55 | 2024-04-16
اجتماعٍ بين اللواء عثمان والسفيرة الأميركيّة.. وهذا ما جرى فيه
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
16/04/2024 14:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
16/04/2024 14:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
16/04/2024 14:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24