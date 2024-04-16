الابرشية المارونية في اوستراليا استنكرت التعرض للمطران عمانوئيل

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داعيًا إلى العمل لتهدئة التوترات، استنكر راعي الابرشية المارونية في اوستراليا المطران أنطوان شربل طربيه في بيان ما تعرض له المطران الآشوري مار ماري عمانوئيل وقال: "باسم الأبرشية المارونية في أوستراليا ندين بشكل قاطع العنف بجميع أشكاله ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في واكيلي. وندعو الجميع إلى التزام الهدوء والامتناع عن اللجوء إلى العنف أو السلوكيات الانتقامية والانخراط في النميمة والتكهنات".واضاف : "كمجتمع، يجب علينا أن نعمل معًا لتهدئة التوترات وأطلب من الجميع الاستجابة لنداءات حكوماتنا وشرطة نيو ساوث ويلز، وممارسة الحكمة واتباع توجيهات الشرطة".و تابع :"نحن مطمئنون أن مار ماري عمانوئيل وجميع المصابين في حالة مستقرة. نحن نصلي بحرارة من أجل شفائهم الكامل، وسوف أتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم".وختم داعياً إلى "المشاركة في الصلاة المستمرة من أجل جميع المتأثرين ومن أجل دولتنا. ومن الضروري أن نواصل العمل معا لتعزيز السلام وأن نسعى جاهدين لنكون صانعي السلام. نرجو أن ترشد محبة ربنا يسوع المسيح أعمالنا فيهذه الأوقات الصعبة". (الوكالة الوطنية للإعلام)