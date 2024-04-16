Advertisement

لبنان

حيدر بحث مع مسؤولي البلديات في "أمل" و"حزب الله" أوضاع النازحين في الجنوب

Lebanon 24
16-04-2024 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1187935-638488611591564298.jpg
Doc-P-1187935-638488611591564298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر مسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول البلديات المركزي في "حزب الله" الدكتور محمد بشير ومسؤول الخدمات المركزي في الحركة مفيد الخليل وعددًا من مسؤولي البلديات في المناطق .
Advertisement

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لما قام به مجلس الجنوب من أعمال إغاثة تجاه النازحين في الجنوب والأهالي الصامدين في القرى التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وطالب المجتمعون بأن تشمل المساعدات النازحين إلى خارج الجنوب .

بدوره، أفاد رئيس المجلس أن "هذا الموضوع موضع اهتمام المجلس منذ فترة وسيقوم رئيس المجلس بمتابعته مع المسؤولين المعنيين لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2024-04-16
07:22 | 2024-04-16
07:15 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:00 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24