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استقبل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر مسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول البلديات المركزي في "حزب الله" الدكتور محمد بشير ومسؤول الخدمات المركزي في الحركة مفيد الخليل وعددًا من مسؤولي البلديات في المناطق .وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لما قام به مجلس الجنوب من أعمال إغاثة تجاه النازحين في الجنوب والأهالي الصامدين في القرى التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وطالب المجتمعون بأن تشمل المساعدات النازحين إلى خارج الجنوب .بدوره، أفاد رئيس المجلس أن "هذا الموضوع موضع اهتمام المجلس منذ فترة وسيقوم رئيس المجلس بمتابعته مع المسؤولين المعنيين لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك".(الوكالة الوطنية للإعلام)