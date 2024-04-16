في الكورة.. أوقفوه لحيازته مسدساً غير مرخص

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اوقفت دورية من مفرزة الاستقصاء في قوى الامن الداخلي احد الاشخاص بالقرب من جامعة LIU في منطقة ضهر العين - الكورة بحوزته مسدس حربي غير مرخص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".جرى اقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص