في ساحة النور.. اشكال بين سائقي "التوك توك"

وقع اشكال في محلة ساحة النور - طرابلس بين عدد من سائقي "التوك توك" وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان وجرى تطويق الاشكال دون تسجيل اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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