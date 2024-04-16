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لبنان
في ساحة النور.. اشكال بين سائقي "التوك توك"
Lebanon 24
16-04-2024
|
03:30
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وقع اشكال في محلة ساحة النور - طرابلس بين عدد من سائقي "التوك توك" وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان وجرى تطويق الاشكال دون تسجيل اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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