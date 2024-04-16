Advertisement

لبنان

في جبيل.. الشاحنات ممنوعة من المرور خلال هذه الايام

Lebanon 24
16-04-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1187946-638488628281151700.jpg
Doc-P-1187946-638488628281151700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في بيان، انه "استكمالاً لاعمال المرحلة الثانية من تعبيد الطرقات، سيتم قطع الطريق عند المستديرة الجديدة بالقرب من "زعتر وزيت" و"Black Barn" وصولاً الى مفرق مستيتا قرب محل ألعاب إيلي الحلو من الساعة 10.20 صباحاً لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر اليوم بتاريخ 16/4/2024 وغداّ 17/4/2024. وسيمنع مرور الشاحنات خلال اليومين".
Advertisement

ولفتت الى أن أعمال فلش الزفت تنطلق من هذه النقطة أعلاه لتشمل طريق عام مستيتا بين الاربعاء والسبت والاثنين المقبل والعمل في ما بعد على تعبيد الحفر المتواجدة ضمن كافة النطاق البلدي".

ودعت المواطنين "للتقيد بإرشادات عناصر الشرطة البلدية المكلفين تحويل السير واستعمال طرقات بديلة لتفادي الاكتظاظ"، شاكرة "تفهمهم وتعاونهم" مؤكدة "سعيها الدائم لرفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم وسعادتهم".

وختمت: "نعمل لأجلكم وخصوصا في هذه  الظروف الصعبة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2024-04-16
07:22 | 2024-04-16
07:15 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:02 | 2024-04-16
07:00 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24