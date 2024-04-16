في جبيل.. الشاحنات ممنوعة من المرور خلال هذه الايام

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أعلنت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في بيان، انه "استكمالاً لاعمال المرحلة الثانية من تعبيد الطرقات، سيتم قطع الطريق عند المستديرة الجديدة بالقرب من "زعتر وزيت" و"Black Barn" وصولاً الى مفرق مستيتا قرب محل ألعاب إيلي الحلو من الساعة 10.20 صباحاً لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر اليوم بتاريخ 16/4/2024 وغداّ 17/4/2024. وسيمنع مرور الشاحنات خلال اليومين".ولفتت الى أن أعمال فلش الزفت تنطلق من هذه النقطة أعلاه لتشمل طريق عام مستيتا بين الاربعاء والسبت والاثنين المقبل والعمل في ما بعد على تعبيد الحفر المتواجدة ضمن كافة النطاق البلدي".ودعت المواطنين "للتقيد بإرشادات عناصر الشرطة البلدية المكلفين تحويل السير واستعمال طرقات بديلة لتفادي الاكتظاظ"، شاكرة "تفهمهم وتعاونهم" مؤكدة "سعيها الدائم لرفع مستوى الخدمات العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم وسعادتهم".وختمت: "نعمل لأجلكم وخصوصا في هذه الظروف الصعبة".(الوكالة الوطنية للإعلام)