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لبنان

مولوي: نقوم بفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت

Lebanon 24
16-04-2024 | 04:29
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أكّد وزير الداخلية بسام مولوي أنّ "القوى الأمنية تقوم بجهدٍ كبيرٍ لكشف الجرائم بأسرع وقت"، مضيفا: "نقوم بفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت".

وأضاف: "في ملف النزوح السوري أكّد المفتي دريان على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بآمان وتطبيق الإجراءات القانونية".
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المصدر: الجديد
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