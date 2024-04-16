مولوي: نقوم بفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت

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أكّد وزير الداخلية بسام مولوي أنّ "القوى الأمنية تقوم بجهدٍ كبيرٍ لكشف الجرائم بأسرع وقت"، مضيفا: "نقوم بفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت".وأضاف: "في ملف النزوح السوري أكّد المفتي دريان على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بآمان وتطبيق الإجراءات القانونية".